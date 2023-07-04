Окупанти готують провокацію на ЗАЕС найближчим часом — Генштаб

ЗСУ офіційно повідомляють про можливу підготовку провокації з боку росіян на території ЗАЕС найближчим часом.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зазначають, що у вівторок, 4 липня, окупанти розмістили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС вибухові пристрої.

Водночас додають, що їх підрив не має пошкодити енергоблоки. Але може створити картинку обстрілів з боку ЗСУ, про що останнім часом пишуть російські ЗМІ та Telegram-канали. Пропагандистські медіа нібито попереджали про «плани ЗСУ в ніч на 5 липня атакувати станцію».

«Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде», — додають у Генштабі.

Раніше Кирило Буданов повідомив, що росіяни завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. А Зеленський заявив, що у росії розглядали план підриву станції після передачі її Україні.

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