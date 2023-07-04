Парламентська асамблея ОБСЄ визнала рф спонсором тероризму, а ПВК «Вагнер» — терористами

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі визнала росію країною-спонсором тероризму, а ПВК «Вагнер» — терористичною організацією.

Відповідну декларацію ухвалили у вівторок, 4 липня. Про це повідомила представниця української делегації в ПА ОБСЄ, нардепка від фракції «Слуга народу» Євгенія Кравч.

У документі йдеться, що:

тероризм — одна з найбільших загроз миру та безпеці у світі;

дії ПВК «Вагнер» від імені уряду росії можуть бути охарактеризовані як терористичні;

країни ОБСЄ мають вжити заходів щодо ПВК «Вагнер», її афілійованих та правонаступницьких структур. Зокрема, шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Також у декларації закликали держави посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер ПВК, відповідальність рф як спонсора «вагнерівців», а також неприпустимість залучення таких суб’єктів у міждержавні відносини.

«Таке формулювання вперше закріплене у офіційному документі міжнародної організації. Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише у США, а й в усьому світі. Адже тероризм не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням», — додала Кравчук.

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