5 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 5 липня

Сьогодні День незалежності святкують

Венесуела — від Іспанії, 1811;

— від Іспанії, 1811; Алжир — від Франції, 1962;

— від Франції, 1962; Кабо-Верде — від Португалії, 1975.

У Венесуелі також День Збройних сил країни.

Вірменія відзначає День Конституції.

У ЧехіЇ і Словаччині — День Кирила і Мефодія.

У Канаді — Національний день профілактики травматизму.

А у Нью-Йорку (США) сьогодні — П’яте липня, свято на честь річниці скасування рабства в Нью-Йорку в 1827 році.

Яке релігійне свято 5 липня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять Євсевія, єпископа Самосатського.

Він жив у у IV столітті, зазнав переслідувань за імператорів Констанція та Юліана, опинився у в’язниці. Лише за імператора Іовіана, який був християнином, всіх священників випустили на свободу.

У 380 році Євсевій прибув він до аріанського міста Доліхіни, щоб там поставити православного єпископа. Місцева жінка, що пручалась релігійним змінам скинула Євсевій з даху черепицю. Вона пробила святителю голову і невдовзі він помер. Перед смертю Євсевій попросив простити жінці її гріхи і не карати.

Також сьогодні неофіційно відзначають Всесвітній день бікіні. Саме в цей день у 1946 році французький модельєр Луїс Ріар під час показу в Парижі представив цей наряд. Його показала публіці манекенниця Мішель Бернардіні.

День ангела 5 липня

Іменини в цей день Василь, Геннадій, Зіна, Уляна.

Які історичні події стались 5 липня

1054 — у сузір’ї Тельця вибухнула зірка, створивши величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі. Явище викликало паніку в багатьох країнах.

1687 — опублікована перша фундаментальна праця англійського фізика Ісаака Ньютона «Прінсипія».

1841 — англієць Томас Кук відкрив перше в світі туристичне агентство.

1946 — на показі мод у Парижі французький модельєр Луї Реар уперше представив публіці купальник-бікіні.

1954 — вийшов перший випуск телевізійних новин Бі-бі-сі.

1954 — американський співак Елвіс Преслі записав свою першу пісню — That’s All Right, Mama.

1965 — у Києві розпочали будівництво нового житлового масиву Оболонь.

1994 — внаслідок урагану 809 населених пунктів у семи областях України залишилися без електропостачання.

1996 — у Великій Британії народилась перша клонована тварина — вівця Доллі.

1999 — Куба пред’явила США позов на суму $181 млрд за збитки, заподіяні 40-річною економічною блокадою.

2014 — українські війська звільнили Краматорськ і Слов’янськ від бойовиків «днр».

Хто народився 5 липня

182 — Сунь Цюань, політичний та військовий діяч Китаю.

1761 — Луї Леопольд Бойль, французький живописець і гравер.

1813 — Антоніо Гарсія Гутьєррес, іспанський драматург.

1879 — Двайт Девіс, американський тенісист, ініціатор проведення командного турніру, нині відомого як Кубок Девіса.

1889 — Жан Кокто, французький письменник

1911 — Жорж Помпіду, президент Франції (1969—1974).

1944 — Женев’єва Град, французька кіноакторка.

1952 — Іван Заєць, український політик.

1973 — Рошин Мерфі, британська співачка, екс-вокалістка гурту Moloko.

1986 — Юрій Чебан, український веслувальник, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (2012, 2016).

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