Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 липня

05.07.2023

За минулу добу українські військові знищили 670 окупантів, 36 артилерійських систем та 12 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 5 липня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків — 4062 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 7917 (+9) од,
  • артилерійських систем — 4288 (+36) од,
  • РСЗВ — 656 (+9) од,
  • засоби ППО — 395 (+1) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3614 (+12),
  • крилаті ракети — 1264 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6865 (+22) од,
  • спеціальна техніка — 598 (+8).

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