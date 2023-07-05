Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 липня

За минулу добу українські військові знищили 670 окупантів, 36 артилерійських систем та 12 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 5 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,

танків — 4062 (+3) од,

бойових броньованих машин — 7917 (+9) од,

артилерійських систем — 4288 (+36) од,

РСЗВ — 656 (+9) од,

засоби ППО — 395 (+1) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3614 (+12),

крилаті ракети — 1264 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6865 (+22) од,

спеціальна техніка — 598 (+8).

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