Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 липня

За минулу добу українські військові знищили 670 окупантів, 36 артилерійських систем та 12 безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 5 липня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,
- танків — 4062 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7917 (+9) од,
- артилерійських систем — 4288 (+36) од,
- РСЗВ — 656 (+9) од,
- засоби ППО — 395 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3614 (+12),
- крилаті ракети — 1264 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6865 (+22) од,
- спеціальна техніка — 598 (+8).
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.