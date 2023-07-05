Уночі сили ППО збили «Шахед» над Дніпропетровщиною

У ніч на 5 липня протиповітряна оборона збила над Дніпропетровською областю іранський дрон типу Shahed.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Після опівночі оборонці з ПвК «Схід» збили над областю безпілотник — приземлили «Шахед-136», — йдеться в повідомленні.

Інших атак на регіон уночі не фіксували. Втім, уранці росіяни випустили БПЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. За попередньої інформацією, ніхто не постраждав, наслідки з’ясовуються.

Раніше Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 липня.

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