Ситуація на ЗАЕС: станція працює у штатному режимі, переміщень росіян не зафіксовано

Станом на 5 липня ситуація на Запорізькій АЕС контрольована, станція працює у штатному режимі.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«На цей момент ЗАЕС працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано», — йдеться в повідомленні

У «Енергоатомі» теж підтвердили, що ситуація на станції залишається стабільною. Попри підрив Каховської ГЕС, рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишився без змін — 16,56 м.

А рівень води в каналі ТЕС становить 11,15 м. Звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС. Там додають, останнім часом рівень води в каналі майже не падає та не залежить від Каховського водосховища.

У «Енергоатомі» нагадують, що енергоблоки на станції не працюють з вересня 2022 року. Так, активного випаровування води зі ставка-охолоджувача з того часу не відбувається.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ офіційно повідомляли про можливу підготовку провокації з боку росіян на території ЗАЕС найближчим часом. Окупанти вже розмістили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС вибухові пристрої.

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