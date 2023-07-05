Офіцера Закарпатського ТЦК, який п’яним побив жінку в Ужгороді, звільнили з посади

Офіцера Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтина Варі, який побив жінку в Ужгороді, звільнили з посади.

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк.

«На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв’язку із провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав ЗСУ», — йдеться в повідомленні.

Він додав, що надалі оцінювати інцидент будуть правоохоронні органи та суд. Павлюк наголосив, що Закарпатське ОТЦК та СП максимально сприятимуть проведенню слідчих дій та зʼясуванню всіх обставин інциденту.

Майор з військкомату побив дружину військового: що відомо

Нагадаємо, інцидент стався ще 25 червня, постраждала Тетяна Новак розповіла про нього лише 1 липня, коли зрозуміла, що правоохоронці не реагують на її заяву.

За її словами, у той день до неї та її чоловіка Євгена Галяка, теж офіцера ЗСУ, у магазині пристав пʼяний чоловік у цивільному одязі. Згодом виявилося, що це був оперативний черговий з обласного військкомату Костянтин Варі.

Він почав на підвищених тонах випитувати у чоловіка постраждалої про його службу. Зі слів жінки, військовий «впав в повний неадекват» та почав штовхатися. Тетяна з чоловіком вийшли на вулицю, щоб викликати поліцію.

«Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Костя (він же майор Костянтин Варі) теж з’явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік», — розповіла постраждала.

У жінки виявили «забій м’яких тканин голови, забій нижньої щелепи», вона подала заяву про злочин. А правоохоронці, які приїхали на виклик, затримали майора у власній квартирі, текст на алкоголь показав 2.04 проміле.

Втім наступного дня у обласному ТЦК зателефонували Тетяні і пропонували «врегулювати все мирно», вона відмовилася.

Потім у поліції дізнавач «тільки після наполегливих прохань» запросив до себе у кабінет і дав направлення на судово-медичну експертизу. Проте в Ужгородському міжрайонному відділенні судово-медичної експертизи виявилося, що поліцейський забув додати до направлення супровідний лист. Коли ж його попросили надіслати необхідні документи, він пообіцяв зробити це «завтра, може післязавтра». Проте дізнавач цього так і не зробив, а натомість пішов у відпустку.

Після розголосу на ситуацію відреагували у Міноборони та МВС та пообіцяли розібратися.

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