Сі Цзіньпін особисто застеріг путіна від застосування ядерної зброї — FT

Китайський лідер Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела серед західних і китайських чиновників.

Зазначають, що Сі Цзіньпін сказав про це путіну у березні під час візиту до Москви. Лідер КНР зазначив, що позицію країни щодо її використання включили в позиційний документ щодо миру в Україні. Цю вимогу майже напевно додали на вимогу Китаю.

Старший радник китайського уряду заявив, що стримування рф від ядерної зброї було центральним у кампанії Китаю з відновлення зіпсованих зав’язків з Європою.

Зі слів західних джерел, якби рф застосувала ядерну зброю в Україні, то «для Китаю це було б дуже погано».

Як пише видання, китайські посадовці приписали собі заслуги у переконанні путіна відмовитися від ядерного удару по Україні. Вони додають, що Китай послідовно виступав проти її застосування у своїх публічних заявах.

«Китайці беруть на себе відповідальність за те, що передають (рф — Прим. ред.) повідомлення на всіх рівнях», — сказав високопоставлений посадовець адміністрації США.

Джерела розповіли, що путін залишився розчарованим візитом китайського лідера, адже це не принесло жодних «перемог» для росії, зокрема схвалення довгоочікуваного трубопроводу «Сила Сибіру — 2».

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