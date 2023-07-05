Китай не вірить, що українські військові збивали «Кинджали» з системи Patriot — Резніков

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей не повірив, що ЗРК Patriot зміг перехопити російські гіперзвукові ракети «Киджал».

Він засумнівався у цьому, коли відвідував Київ у травні. Про це в інтерв’ю Financial Times розповів міністр оборони Олексій Резніков, а також джерела серед українських дипломатів.

«Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази», — розповів міністр.

Втім, Лі Хуей виїхав з Києва так і не ознайомившись із ними.

Нагадаємо, уперше сили ППО збили «Кинджал» над Києвом 4 травня. Гіперзвукова ракета мала знищити ЗРК Patriot, однак у результаті її збив комплекс ППО.

Chas News розповідав, що відомо про гіперзвуковий ракетний комплекс «Кинджал» та у чому його особливості.

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