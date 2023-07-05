«Укренерго» просить громадян зменшити споживання електрики у вечірній час

Українців просять зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00.

Про це повідомили в «Укренерго».

Споживання в енергосистемі у другій половині дня збільшилося у порівнянні з минулим тижнем. Якщо ще раніше вечірній пік припадав на 19:00-22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години.

Саме тому в цей період слід зменшити споживання електроенергії. Зараз триває ремонтна кампанія на багатьох енергооб’єктах. Тому обсяг потужностей в системі для виробництва електроенергії обмежений.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.