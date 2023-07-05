Стартувало будівництво водогону до населених пунктів, постраждалих від підриву Каховської ГЕС

В Україні розпочали підготовчі роботи до будівництва магістральних водогонів для областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: Зеленський нагородив 13 поліцейських орденом «За мужність»

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів “Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка”.

Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км. За допомогою цього водогону водою забезпечать щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей.

“Водогін у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності”, — написав Кубраков у своєму Facebook.

Уряд ухвалив рішення про виділення 1,5 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а Агентство відновлення взяло на себе реалізацію проєктів будівництва водогонів.