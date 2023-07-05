Огляд і спростування пропаганди за 29 червня — 5 липня

Chas News продовжує щотижневі огляди і розвінчання російської пропаганди. Редакція проаналізувала медіа-простір за останні дні та обрала найцікавіше.

Чому Chas News робить огляд пропаганди

Китайський мислитель і стратег Сунь-Дзи у своєму трактаті «Мистецтво війни» писав:

«Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію».

Редакція Chas News переконана — ворога треба знати в обличчя. І саме огляд ворожої пропаганди може з цим допомогти, адже війна в інформаційному просторі, на жаль, не стихне навіть після того, як стихне свист куль, снарядів та ракет.

Досліджуючи джерела російської пропаганди, ми маємо на меті популяризувати медіаграмотність та інформаційну гігієну в Україні.

Систематизація та аналітика пропаганди допоможе виявити небезпечні і неправдиві наративи та маніпулятивні прийоми, що можуть потрапити в інформаційне поле, запобігти їх некритичному розповсюдженню та за рахунок викриття зменшити їх вплив на інформаційне поле України.

На Херсонщині та Миколаївщині нібито окремо набирають до ЗСУ представників ЛГБТ-спільноти

Фейк. У російських Telegram-канал поширюють оголошення про окремий набір представників ЛГБТ-спільноти до лав ЗСУ у Херсонській та Миколаївській областях. Нібито Київ «йде на будь-які заходи, щоби залучити якомога більше людей чоловічої статі».

Спростування. На поширених у мережі оголошеннях вказані контакти громадської організації «Українські ЛГБТ+ військові за рівні права». Вона дійсно представляє інтереси військовослужбовців, які належать до ЛГБТ-спільноти, проте у коментарі VoxUkraine зазначила, що таких оголошень ніколи не поширювала.

Тим паче, що представники ЛГБТ і так служать у лавах ЗСУ. За даними організації, в Україні нараховуються від 50 до 100 тис. ЛГБТ-військових.

Росіяни поширюють фейковий прогноз Politico щодо втрат ЗСУ

Фейк. Кремлівські блогери та Telegram-канали поширюють фейковий скріншот статті американського видання Politico під назвою «20 000 000 життів заради свободи». Нібито журналісти підрахували, що звільнення усієї окупованої частини України триватиме 16 років і коштуватиме 20 млн життів військових.

Спростування. Така стаття ніколи не виходила ні в електронній, ні у друкованій версії видання, розповіла Reuters Емма Крстич, редактор відділу розвитку аудиторії Politico. Автори фейку помістили статтю до неіснуючої рубриці Research та ще й наробили граматичних помилок. Наприклад, контрнаступ переклали як «сounter-offence» замість «сounter-offensive».

Під час безладів у Франції нібито застосовують гвинтівки, поставлені ЗСУ

Фейк. На фоні масових заворушень у Франції, спрямованих проти поліції, російські пропагандисти актуалізували старі наративи про «контрабанду» західної зброї з України. Начебто у Ліоні погромники поранили сімох поліцейських з двох модифікованих великокаліберних гвинтівок Accuracy International. Саме такі Париж минулого року нібито передав українським спецпідрозділам. З цього пропагандисти зробили висновок, що гвинтівки могли через чорий ринок перепродати назад до Франції.

Щоб додати «авторитетності» історії, деякі росЗМІ назвали її джерелом відому французьку газету Le Figaro.

Спростування. 1 липня (у день появи фейку) Le Figaro дійсно написала, що у місті Во-ан-Велен поряд Ліоном внаслідок стрілянини поранення отримали сім поліцейських (згодом їх кількість зросла до восьми). Але усі інші деталі від росЗМІ — суцільна брехня.

За даними французької газети, стріляли по правоохоронцям з дробовика та помпової рушниці. Більшість з них отримали легкі поранення, одному знадобиться операція на оці. Про жодне застосування великокаліберних гвинтівок Accuracy International ані Le Figaro, ані інші французькі ЗМІ не писали. Такі «новини» можна зустріти лише у російськомовному сегменті інтернету.

Відповідно, фейком є і поширений пропагандистами скріншот. Статті з таким англомовним заголовком не існує, а зображене поряд з ним фото гвинтівок Accuracy International насправді зробили у 2012 році на змаганнях із снайперської стрільби у Москві.

Росіяни змонтували фейковий ролик нібито про критику Зеленського у Нью-Йорку

Фейк. Російські пропагандисти поширюють ролик, на якому показано рекламний банер з написом «No Zelensky — No war» над магазином Tiffany & Co. у Нью-Йорку.

Спростування. Насправді такий банер у Нью-Йорку ніхто не вивішував, а відео змонтували пропагандисти.

Проєкт «По той бік новин» встановив, що у фейковому ролику використали кадри з П’ятої авеню, які відзняли ще до повномасштабної війни. Про це, зокрема, свідчать наявні у ролику риштування на будівлі та чорні світлофори. Проте риштування вже кілька місяців як прибрали, а світлофори замінили на жовті щонайменше у 2021 році.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснюють, що цей фейк є продовженням дезінформаційної кампанії росії під назвою Black hole («Чорна діра»). Вона направлена на дискредитацію президента Володимира Зеленського через просування наративів, що «Україна — це чорна діра, яка всмоктує гроші Заходу».

В Міноборони України нібито визнали успіхи російських військ на чотирьох напрямках

Маніпуляція. РосЗМІ оригінально інтерпретували звіти про ситуацію на фронті заступниці міністра оборони Ганни Маляр. 2 липня пропагандисти написали, що вона визнала просування окупантів на чотирьох напрямках.

Спростування. Ганна Маляр справді 2 липня написала, що ворог наступає на Авдіівському, Мар’їнському, Лиманському та Сватівському напрямках. Заступниця міністра зазначила, що «скрізь зараз гаряче» і «ситуація доволі складна». Проте про жодне просування ворога вона не повідомляла. На цих напрямках активні бойові дії тривають вже багато місяців без суттєвих успіхів для росіян.

Як розпізнати фейк: пам’ятка Сhas News

Ознакою неправдивої новини можуть бути:

відсутність джерела інформації,

вживання занадто емоційних фраз чи радикальних висловів,

посилання на невідому особу («мій кум/ сват/ брат знає», «інформація 100% перевірена»),

заклики на кшталт: «Максимально треба знати всім» чи «Максимальний репост!»,

політично заангажовані експерти.

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