На саміті НАТО Україна отримає чимало, але не план-максимум — президент Литви

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про зобов’язання, які не розчарують Україну.

Про це повідомляє LRT.

«Деякі питання ще не вирішені, але я думаю, що це питання найближчих днів, по суті питання сьогоднішнього дня», — сказав президент.

Він додав, що Володимир Зеленський отримає «чимало», але не все, чого очікує у «планах-максимумах». Також Гітанас Науседа розповів, що зараз союзники обговорюють можливість запрошення України в НАТО після війни.

«Я думаю, що ми будемо вищими за програмний мінімум, але я не хочу забігати наперед. У всякому разі, точно є не одна, не дві і навіть не чотири держави, які, ну, хотіли б масштабнішого тексту, і саме зараз триває діалог між такими і більш обережними країнами», — пояснив Науседа.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на саміті у Вільнюсі ухвалять пакет допомоги, який за кілька років наблизить Україну до стандартів Альянсу.

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