За тиждень ворожі ЗМІ вигадали нові фейки на старі теми — український контрнаступ і контрабанда зброї

Редакція Сhas News опублікувала черговий тижневий огляд російської пропаганди та її спростування.

З 29 червня по 5 липня у ворожому медіа-просторі ширилось таке:

❌ На Херсонщині та Миколаївщині окремо набирають до ЗСУ представників ЛГБТ-спільноти.

❌ Звільнення усієї окупованої частини України триватиме 16 років і коштуватиме 20 млн життів військових.

❌ Під час безладів у Франції застосовують гвинтівки, поставлені ЗСУ.

❌ На П’ятій авеню в Нью-Йорку з’явився баннер «No Zelensky — No war».

❌ У Міноборони України визнали успіхи російських військ на чотирьох напрямках.

Детальне спростування цих фейків та маніпуляцій читайте в матеріалі Сhas News Огляд і спростування пропаганди за 29 червня — 5 липня.

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