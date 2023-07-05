За тиждень ворожі ЗМІ вигадали нові фейки на старі теми — український контрнаступ і контрабанда зброї

Редакція Сhas News опублікувала черговий тижневий огляд російської пропаганди та її спростування.
З 29 червня по 5 липня у ворожому медіа-просторі ширилось таке:
- ❌ На Херсонщині та Миколаївщині окремо набирають до ЗСУ представників ЛГБТ-спільноти.
- ❌ Звільнення усієї окупованої частини України триватиме 16 років і коштуватиме 20 млн життів військових.
- ❌ Під час безладів у Франції застосовують гвинтівки, поставлені ЗСУ.
- ❌ На П’ятій авеню в Нью-Йорку з’явився баннер «No Zelensky — No war».
- ❌ У Міноборони України визнали успіхи російських військ на чотирьох напрямках.
Детальне спростування цих фейків та маніпуляцій читайте в матеріалі Сhas News Огляд і спростування пропаганди за 29 червня — 5 липня.
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