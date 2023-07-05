День Конституції у Києві – свято української пісні за донат на перемогу! Михайло Грицкан та Катерина Бужинська виступили з благодійним концертом

Концерт до Дня Конституції України у Києві Михайла Грицкана та Катерини Бужинської став символічним завершенням першої частини Великого благодійного туру «ВОЛЯ». За рік війни на рахунку Михайла та Катерини сотні благодійних мистецьких заходів, два десятки спільних концертів в Європі та Україні та понад 3 000 000 грн., спрямованих на допомогу Україні із заходів за участі артистів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Організатори виступу «Квартал-Концерт» поділилися: «Концерт Катерини Бужинської та Михайла Грицкана – частина великої серії наших благодійних подій у КВЦ Парковий, кожен з них дуже потужний, але цей вирізнився енергетикою. Люди прийшли провести День Конституції з українською піснею, наблизити перемогу. Були і сльози, і радість, але найбільше відчувалась гордість та єдність! Квиток коштував усього 200 грн – всього декілька горняток кави, але ми перетворили їх на справжнє свято та донат на допомогу Україні»,.

Традиційно під час пісні «ВОЛЯ» відбувся флешмоб – у залі розгорнули 40-метровий прапор України, а також провели благодійний аукціон.

«На всіх виступах є невеликий прапор, підписаний бійцями бригади «Едельвейс». Його ми залишаємо у місці проведення концерту і оголошуємо благодійний аукціон за нього. Розгортаємо великий прапор України – об‘єднуємо глядачів, співаємо разом пісню «Воля», а в той час проходить збір коштів. Зібрані кошти з кожного концерту всеукраїнського туру «ВОЛЯ» подвоює головний партнер – телеканал Ukraine World News. У День Конституції, на честь свята, зібрану суму було потроєно» – розповіла команда Михайла Грицкана.

У День Конституції України було зібрано 80 000 грн. Всі кошти будуть передані на потреби ЗСУ (на 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», в якій служить рідний брат Катерини, на дрони для навчального центру аеророзвідки, на 46-ту десантно-штурмову бригаду).

«Не шкодуйте своїх грошей для наших захисників в той час, коли вони не шкодують свого життя» – слова Катерини Бужинської під час проведення одного з благодійних аукціонів.

Друга частина всеукраїнського благодійного туру «ВОЛЯ» відбудеться вже восени.