Потужний шторм у Нідерландах. Скасовані авіарейси, є перші жертви (відео)

Найсильніший з 2015 року літній шторм прокотився територією Нідерландів.

Про це повідомляє Reuters.

У результаті негоди загинула принаймні одна людина — 51-річна жінка померла, коли на її машину впало дерево. Мешканцям країни радять не покидати домівки без нагальної потреби.

Summer in the Netherlands 🇳🇱 pic.twitter.com/QIlvEWxaTQ

— Danny Kemp (@dannyctkemp) July 5, 2023

Pittig windje hoor #storm #Poly #Amsterdam pic.twitter.com/AkvTnHZv33

— AmsterdamPictures (@amsterdam_pics) July 5, 2023

Шторм, який вже назвали «Поллі» повалив десятки дерев та пошкодив транспортну інфраструктуру. В Амстердамі кілька людей зазнали поранень, а місцевий аеропорт був змушений скасувати понад 400 рейсів.

Така негода в теплу пору року є рідкістю в Нідерландах. Остання сильна літня буря відбулась у 2015 році та була першою за більш ніж 100 років.

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