На Харківській залізниці викрили схему, яка могла порушити логістику ЗСУ

На Харківській залізниці викрили корупційну схему, яка могла зірвати поставки військової техніки ЗСУ на фронт.

Про це повідомили в СБУ.

Два посадовці масово розкрадали нові залізничні рейки, які були необхідні для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах. Для ремонту натомість використовували старі рейки. Це могло призвести до порушення логістичних шляхів Сил оборони на східному фронті.

До незаконної схеми причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії та його заступник. Нові рейки вони використовували для виконання комерційних замовлень, на чому заробили 1,2 млн грн.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, СБУ також затримала російського агента, який готував ракетний удар по будівлях Управління Служби безпеки України та оборонного заводу у Миколаєві.

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