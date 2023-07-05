Юрій Луценко заявив, що йде з лав війська через інвалідність

Колишній голова МВС та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що військова лікарська комісія (ВЛК) встановила йому інвалідність.

Про це він написав у Facebook.

«Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна — військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку», — написав Луценко.

За його словами, тепер він буде «наближати перемогу в якості волонтера».

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