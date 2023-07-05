Глава «Київміськбуду» виїхав з України з довідкою про інвалідність та підкорив Еверест (відео)

Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір виїхав за кордон із довідкою про інвалідність та піднявся на Еверест.

Про це повідомили розслідувачі з Bihus.info.

Найвищу вершину посадовець підкорив разом зі своєю дружиною Оксаною в травні цього року. Як зазначають журналісти, обійшовся такий підйом у $150 тис.

Як повідомили «Українській правді» у пресслужбі Кушніра, він справді має третю групу інвалідності у зв’язку з онкологічною хворобою (меланомою),

«Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів», — зазначили представники президента «Київміськбуду».

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