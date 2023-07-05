Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття літака МАУ

Україна, Канада, Швеція та Сполучене Королівство цього тижня подали до Міжнародного Суду ООН позов проти Ірану за відповідальність щодо незаконного збиття рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, оприлюдненій на сайті МЗС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

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«Іран не відповів на нашу вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року. Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного Суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року», — зазначається в заяві.

Як зазначено в позові, Іран, серед інших порушень, не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 членами його збройних сил. Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів.

У МЗС України наголосили, що дії та бездіяльність Ірану щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами «земля-повітря», запущеними членами Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, становлять порушення міжнародних правових зобов’язань Ірану, щодо яких він повинен взяти на себе повну відповідальність.

Спільний позов до Міжнародного Суду відображає непохитну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752.