Чотири країни подали проти Ірану позов через збиття рейсу МАУ в 2020 році

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія спільно подали позов проти Ірану до Міжнародного Суду ООН через збиття літака Міжнародних авіаліній України в 2020 році .

Про це повідомили в МЗС України.

«Дії та бездіяльність Ірану щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами «земля-повітря»,…, становлять порушення міжнародних правових зобов’язань Ірану, щодо яких він повинен взяти на себе повну відповідальність», — наголосили в міністерстві.

У позові чотири країни зазначають, що Іран не вжив заходів, щоб запобігти знищенню цивільного літака. Також держава не змогла провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд.

Нагадаємо, в авіакатастрофі 8 січня 2020 року загинули всі дев’ять членів екіпажу і 167 пасажирів. Правозахисники заявляли, що влада Ірану переслідувала і залякувала родичів загиблих.

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