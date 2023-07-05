Цьогоріч жителі Києва отримали ₴73 мільйони матеріальної допомоги

У Києві виплатили з початку року 73 млн грн адресної матеріальної допомоги жителям міста, які потрапили у складні життєві обставини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Так, одноразову адресну матеріальну допомогу на загальну суму майже 63 мільйони гривень цьогоріч виплатили 15 736 жителям Києва, які потрапили у складні життєві обставини”, – ідеться у повідомленні.

Цей вид допомоги виплачується з бюджету столиці за міською цільовою програмою “Турбота. Назустріч киянам” на 2022-2024 роки.

Ще 1 050 киян отримали допомогу у зв’язку з пошкодженням чи руйнуванням житла через повномасштабне вторгнення.

Виплати склали 10,5 млн гривень. Такий вид допомоги надається відповідно до розпорядження Київського міського голови від 13 січня № 22 “Про деякі питання надання одноразової адресної матеріальної допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації проти України у 2023 році”.