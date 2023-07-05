Російські підприємства здатні виробляти близько 100 ракет на місяць — Генштаб

Російський військово-промисловий комплекс (ВПК) може виробляти близько 100 ракет в місяць.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу.

«За нашими оцінками, за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет, у тому числі понад 10 одиниць для ОТРК «Іскандер», до 30 одиниць — морського базування «Калібр» та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кинджал», — сказав Громов.

За словами генерала, виробництво окремих зразків озброєння навіть вдалось підвищити. Це пов’язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи, а також закупкою елементів в обхід санкцій.

Громов додав, що від Ірану росіяни отримали 1,8 тис. дронів-камікадзе, з яких застосували близько 1,6 тис. одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюють.

Раніше в ГУР повідомляли, що росія мінімум в три-чотири рази наростила виробництво ракет «Калібр» та Х-101.

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