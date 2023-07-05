Куди сходити у липні: концерт британців The Tiger Lillies, танцювальний перформанс «МОВЧКИ», вар’єте-шоу «Рояль» та інше

У липні, окрім улюблених шоу та комедійних вистав, столичний концерт-хол Caribbean Club запрошує гостей на особливу музичну подію – концерт майстрів похмурого панк-кабаре та великих друзів України – британського гурту The Tiger Lillies. Про цей виступ та інше у добірці найближчих заходів від Caribbean Club Concert-Hall.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 та 29 липня: вистави театру-студії імпровізації «Чорний Квадрат»

Театр-студія імпровізації «Чорний Квадрат» запрошує на свої комедійні вистави, які так полюбляють глядачі, адже поринають у життя реальних людей з їхніми історіями про кохання, секс та дружбу через призму якісного гумору.

Щосереди та щосуботи артисти театру даруватимуть вам настрій та можливість зарядитися позитивом: 5 липня – «Попередні пестощі», 8 липня – «Ігри для дорослих», 12 липня – «Роздягайся… будемо говорити!», 15 липня – «Хто кого хоче…?», 19 липня – «Ти моє все», 22 липня – «Ліворуч від розлуки», 26 липня – «Щастя завжди поруч» та 29 липня – «Страшенно хочеться поцілувати». Вистави виконуються українською мовою. Опис кожної вистави можна знайти на сайті.

6 липня: шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»

Легендарні композицї 20-го століття у неперевершеному виконанні колективу Jazz in Kyiv Band лунатимуть зі сцени Caribbean Club для справжніх меломанів, а як додатковий подарунок – джазові історії від Олексія Когана.

Шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» завжди підкорює слухачів винятковим репертуаром, тематикою та взаємодією з гостями, чим створює незабутній настрій.

Ви матимете можливість насолодитися піснями, які звучать в ритмі сердець мільйонів поціновувачів. 6 липня мандрівку джазом вестимуть: клавішні – Родіон Іванов, саксофон – Артем Менделенко, барабани – Валерій Волков, бас-гітара – Олексій Коган.

7, 14, 21 та 28 липня: вар’єте-шоу «Рояль»

Caribbean Club запрошує глядачів на захопливе шоу для дорослих – вар‘єте «Рояль». Покази відбудуться зі спеціальною гостею – співачкою та засновницею волонтерського штабу Lida Lee.

Вар’єте-шоу «Рояль» – це п’янкий коктейль музичного перформансу та вишуканої сексуальності. Організатори шоу запрошують насолодитись затишною атмосферою, келихом улюбленого напою та емоційно-яскравим шоу у кращих традиціях кабаре. Особливого звучання вечору нададуть популярні мелодії в оригінальному аранжуванні.

9 липня: творча формація SCHMALGAUZEN

Вечір з творчою формацією Schmalgauzen подарує вам нові враження та шанс потрапити до паралельної реальності творчого світу. Schmalgauzen – це історії, розказані найчастіше від першої особи, з гротескними образами, в музично-драматичній формі.

«Час. Що таке час? Чи відчуваєте як стрілка годинника проводить по вашій скроні, інколи нагадуючи сама про себе? Саме це і означає що ви по-справжньому є, і точно будете. Час перетворився для нас в струни, котрі своїми вібраціями відбились у скронях кожного з нас. Ми непомітно помітили, що час у формі музики і театру викарбував на серці кожного з нас слово Schmalgauzen. Ми памʼятаємо все, починаючи від глибокого до, і закінчуючи сумним ре. І ми памʼятаємо що наш галіон під прапором SCH, курсує по морю безмежно коротких три роки. І тому раді сказати вам що наш пароплав «Кап Аркона» під чорним прапором Schmalgauzen, пришвартується в Caribbean Club, де і відсвяткує цю розкішну трьорічну дату разом з вами», – запрошують творці події.

11 липня: танцювальний перформанс «МОВЧКИ»

11 липня в Caribbean Club відбудеться танцювальний перформанс «МОВЧКИ». Шоу відбудеться в незвичному форматі: режисер та хореограф Костянтин Гордієнко задає темп танцювальному дійству, а шість презентерів – відомі танцівники та хореографи України – представляють різні стилі танцю, відпускаючи себе, максимально розчиняються та показують себе з іншого боку під музичну добірку треків, яку почують вперше разом з глядачами.

В кожного буде можливість долучитися до танцювального перформансу. Для цього треба буде лише зареєструватися при в вході. Рандомне жеребкування вирішить, хто саме з глядачів буде мати шанс виступити разом з танцівниками на сцені. Завершить цю танцювальну подію серія з 5 батлів у довільній формі, на які будь-хто також може зареєструватися при вході.

Частина прибутку буде передана волонтерам для допомоги ЗСУ. Детальніше про подію тут.

13 липня: британці The Tiger Lillies з особливою програмою

Майстри похмурого панк-кабаре та великі друзі нашої країни The Tiger Lillies повертаються до Києва. Вони везуть із собою особливу програму: вона складатиметься з найкращих хітів і пісень з майбутнього альбому Ukraine.

The Tiger Lillies встали на бік України із перших днів повномасштабного вторгнення. Вони постійно говорять про це у власних соцмережах та висвітлюють події, які відбуваються тут. Щоб допомогти нам ще більше, The Tiger Lillies вирішили записати альбом під назвою Ukraine, увесь прибуток з якого піде на підтримку України. А нові пісні першими почують слухачі на концертах у Львові (11 липня) та Києві (13 липня).

Також The Tiger Lillies зіграють хіти, які охоплять всю кар’єру гурту. За ці 30 років, траплялося чимало цікавого й несподіваного. І театральні постановки, і участь у створенні культового мюзиклу Shockheaded Peter, що має дві престижні премії Лоуренса Олів’є. І навіть альбом-колаборація із Kronos Quartet, що має номінацію на Grammy.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.