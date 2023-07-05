У Британії розповіли, коли почнуть тренування українських пілотів

Велика Британія планує розпочати навчання українських пілотів в серпні цього року.

Про це заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Хіппі.

Він відповів на запитання депутата Палати громад британського парламенту Люка Полларда. Той поцікавився процесом навчання пілотів і запитав, скільки українських льочиків підготували в Британії з лютого 2022 року.

Джеймс Хіппі відповів, що в серпні Велика Британія почне базову підготовку до двадцяти українських пілотів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що графіків навчальних місій українських льотчиків на винищувачах F-16 досі немає.

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