Інформаційне агентство “Українські новини” ukranews.com працює проти України на РФ

Інформаційне агентство “Українські новини”, очолює Денис Іванеско, колишній прес-секретар Віктора Януковича, неодноразово було помічено у фейках та розповсюдженні заказухи (джинси) на замовлення кремлівської агентури.

Так смітник “Українськи новини” ukranews.com – розповсюджував кремлівське вкидання “про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні для забору органів”

Провокаційна новина, про яку пишуть Укрновини, була опублікована ще на сайті Glavpost UA. З посиланням на незрозумілі джерела видання написало: “Терміново! Німеччина розгорнула в Україні мережу госпіталів для забору органів Про це повідомляють лікарі з Києва та Харкова. Поранених відвозять під виглядом лікування деякі «спеціальні госпіталі», і їх ніхто бачить”.

Також видання повідомило з посиланням на незрозумілі дані, що “Зеленський ще вчора покинув Київ” і знаходиться у Львові.

Скріншоти ІМІ

Ще один приклад відвертої проросійської чорнухи на “Українських новинах ” стаття: “У Зеленського психічний зрив – нардеп Качний”

Так, народний депутат від фракції ОПЗЖ Олександр Качний, коментуючи пресмарафон Президента України Володимира Зеленського, припустив, що Зеленський перебуває в стані гострої фази нервового розладу. І сказав це Качний в ефірі 5 каналу. Наскільки нам відомо, в Олександра Сталіноленовича (так, це його справжнє по батькові) немає відповідної освіти й компетенції ставити медичні діагнози.

Експерти неодноразово відзначали маніпулятивність смітника. Так проєкт “Медіа фуфло”, який започаткували 17 листопада 2020 року Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ), Центр прав людини ZMINA та Інститут масової інформації, вініс смітник ukranews.com до списку який сам за себе говорить, у список “медіа фуфла” ввійшли 18 онлайн-медіа, які поширювали дискредитаційну та маніпулятивну інформацію про правозахисників та громадських активістів.

Результати першого аналізу було оприлюднено 29 грудня на фейсбук-сторінці ініціативи, яку започаткували Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ), ZMINA та Інститут масової інформації (ІМІ).

До переліку ввійшли онлайн-медіа: apostrophe.ua, bagnet.org, from-ua.com, hvylya.net, newsone.ua, podrobnosti.ua, politeka.net, strana.ua, vesti.ua, ukranews.com, unn.com.ua, znaj.ua, 112.ua, enovosty.com, golos.ua, ictv.ua (проєкт “Надзвичайні новини”), obozrevatel.com та zik.ua.

Робота на ОПЗЖ та Медведчука

Напередодні місцевих виборів 2020 року, деякі ЗМІ відверто піарили колаборанта Мадведчука та його прокремлівську партію ОПЗЖ. Так за результатами моніторингу 50 найпопулярніших сайтів за рейтингом Similarweb, проведеного ІМІ 70% матеріалів були з ознаками замовлення мали політичний характер, що зумовлено наближенням місцевих виборів. Основним замовником політичної джинси стала партія “Опозиційна платформа – За життя”, на її піар припадає 55% матеріалів із загальної кількості політичної заказухи.

Понад половину замовних матеріалів припадає на піар партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Більшість із них було розміщено на сайтах телеканалів, пов’язаних з Віктором Медведчуком: сайти 112 каналу, Newsone та ЗІК. Медіавласник використовує підконтрольні йому канали для просування інтересів політичної сили, до якої він входить.

Тож цілком прогнозовано, що головним спікером у матеріалах на користь ОПЗЖ став той же таки Віктор Медведчук:

Окрім підконтрольних Медведчуку сайтів, матеріали про ОПЗЖ зафіксовано на ресурсах: “Знай.юа”, “Українські новини” (https://ukranews.com/), “Багнет”, “Подробности”, “Коментарі” (comments.ua), from-ua, “Апостроф” (https://apostrophe.ua/), “РБК-Україна”, “Кореспондент”, “Політека”, vesti.ua, golos.ua. На просування і захист інтересів Віктора Медведчука та партії працював пул експертів і коментаторів.

Сінхронні вкидання разом з російською пропагандою

Смітник “Українськи новини” разом з відомими російськими пропагандистськими ресурсами приймав участь в травлі команди StopFake, яка нав’язувалася аудиторії з метою дискредитації проекту. Публікації з ідентичним змістом неодноразово публікувалися в пропагандистських російських та проросійських виданнях RT, Strana.ua і поширювали неправдиву інформацію про учасників проекту, джерела фінансування тощо.

Подібні дискредитуючі матеріали регулярно публікувало російське пропагандистське видання “Украина.ру”, “Царьград”, “Красная весна”, rubaltic. Синхронно з ними дискредитуючі проект матеріали публікував інфосмітник “Українські новини”. Зокрема, приводом для інформаційної атаки стала новина про вибір StopFake партнером проекту Third-party Fact-checking Program.

Ось лише деякі приклади таких дискредитацій них матеріалів:

https://www.google.com/amp/s/www.rubaltic.ru/news/16062020-facebook-udalil-akkaunt-zhurnalista-kritikovavshego-ukrainskikh-moderatorov-sotsseti-za-svyazi-s-ult/%3famp=Y https://ukraina.ru/exclusive/20200518/1027725144.html https://tsargrad.tv/articles/ataka-na-cargrad-i-kreml-kak-facebook-prodalsja-sorosu-i-ukrainskomu-stopfake_264196 https://ukranews.com/news/712616-zaboronu-zablokirovali-za-kritiku-neonatsistov http://ukrrudprom.com/digest/Facebook_i_natsisti_Kak_i_pochemu_tsenzori_sotsseti_blokiruyut_k.html https://rossaprimavera.ru/news/40cc624e



Тут виявляється, що смітнику ukranews.com про StopFake розповіли журналісти. Мабуть з “царьграда”

Команда StopFake є лідером фактчекінгової роботи не лише в Україні. Її роботу неодноразово відзначали журналістські та урядові організації всього світу. За шість років роботи про проєкт розповіли понад 500 світових ЗМІ, в тому числі й New York Times, CNN, Politico, Washington Post та інші.

Джинса проти проекту “Миротворець”

Центр «Миротворець» є незалежною недержавною організацією, створеною групою вчених, журналістів та спеціалістів з питань дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які займаються творчою науковою та журналістською діяльністю. За інформаційною підтримкою Центру «Миротворець» було створено однойменний сайт, який також є незалежним недержавним ЗМІ (засобом масової інформації).

В інтересах збереження життя, здоров’я, свободи вільного пересування та інших прав та свобод громадян України, колективом Центру «Миротворець» здійснюється фіксація та безпечне зберігання інформації щодо тих об’єктів дослідження, в діях яких присутні ознаки злочинів проти національної безпеки України, життя та здоров’я людини , миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Так росія неодноразово намагалась через міжнародні організації закрити центр “Миротворець”. Наприклад росія попросила генсека ООН допомогти закрити сайт «Миротворець».

Інформаційний смітник ukranews.com вже на підхвати та допомагає росіянам

Можна наводити багато прикладів роботи на росію, інформаційних маніпуляцій та “джиннси” смітника “Українськи новини”. Варто зазначити що ІА “Українськи новини” входить до рейтингів продажних українських ЗМІ, за даними українського Інституту Масової Інформації, шановної грантової організації. Власником цього смітника є група «Інтер» Фірташа/Льовочкіна. Відомих проросійських олігархів.