Atlas Festival запустив продаж квитків на фестиваль, що пройде після перемоги

Організатори Atlas Festival запустили продаж благодійних квитків на майбутній “Фестиваль перемоги” — у 2024 році.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Кожен із фестивальників мріє про день, коли усе закінчиться перемогою (…) Ми не знаємо точної дати цього фестивалю, але впевнені в одному — такий день прийде”, — написали вони.
Вартість одного квитка — 1000 гривень, усього їх 500 штук.
Усі гроші з продажу передадуть благодійному фонду “Твоя опора”. Мета — зібрати два мільйони гривень для Київської лікарні, 500 тисяч із яких планують залучити з продажу квитків.
Для тих, хто придбає благодійний квиток, організатори обіцяють провести 15 липня безплатний захід на терасі ТРЦ Gulliver: “Буде топовий лайнап із тих, кого ти звик слухати на улюблених сценах”.
У програмі буде:
- “Підпільний стендап” від Василя Байдака, Святослава Загайкевича і Дмитра Білоуса;
- фудкорти на Спортивній площі;
- бар, лаунж-зона і перегляд фільму “Найкращі вихідні” режисера Владислава Климчука у Gulliver.
Раніше гурт “Антитіла” анонсував концерт в Ялті 23 серпня 2024 року. За словами музикантів, вони впевнені, що влітку 2024 року можна буде зібратися у звільненій Ялті й “прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму”.
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