Atlas Festival запустив продаж квитків на фестиваль, що пройде після перемоги

Організатори Atlas Festival запустили продаж благодійних квитків на майбутній “Фестиваль перемоги” — у 2024 році.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: Зеленський нагородив 13 поліцейських орденом «За мужність»

“Кожен із фестивальників мріє про день, коли усе закінчиться перемогою (…) Ми не знаємо точної дати цього фестивалю, але впевнені в одному — такий день прийде”, — написали вони.

Вартість одного квитка — 1000 гривень, усього їх 500 штук.

Усі гроші з продажу передадуть благодійному фонду “Твоя опора”. Мета — зібрати два мільйони гривень для Київської лікарні, 500 тисяч із яких планують залучити з продажу квитків.

Для тих, хто придбає благодійний квиток, організатори обіцяють провести 15 липня безплатний захід на терасі ТРЦ Gulliver: “Буде топовий лайнап із тих, кого ти звик слухати на улюблених сценах”.

У програмі буде:

“Підпільний стендап” від Василя Байдака, Святослава Загайкевича і Дмитра Білоуса;

фудкорти на Спортивній площі;

бар, лаунж-зона і перегляд фільму “Найкращі вихідні” режисера Владислава Климчука у Gulliver.

Раніше гурт “Антитіла” анонсував концерт в Ялті 23 серпня 2024 року. За словами музикантів, вони впевнені, що влітку 2024 року можна буде зібратися у звільненій Ялті й “прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму”.