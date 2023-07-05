Вибух у Шевченківському суді Києва: зловмисник загинув на місці

Зловмисник, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події.

Про це у Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе», — написав міністр.

Він додав, що під час штурму приміщення поранення отримали двоє бійців КОРДу. Їхнє життя врятували щити.

Згідно з інформацією прокуратури, обвинуваченого доставили до суду для участі у засіданні. Під час перебування у вбиральні він спробував втекти, використавши для цього невідомий вибуховий пристрій, через що постраждали щонайменше двоє правоохоронців.

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