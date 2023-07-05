6 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 6 липня
Сьогодні — Всесвітній день поцілунків.
В Україні та інших слов’янських країнах святкують ніч на Івана Купала.
У Малаві — День незалежності (від Великої Британії, 1964).
На Коморських Островах — День незалежності (від Франції, 1975).
У Литві — День державності.
На Кайманових островах — День Конституції.
Казахстан відзначає День столиці.
У Перу — День вчителя.
У Чехії сьогодні — День Яна Гуса, на честь чеського проповідника, філософа, ідеолога чеської Реформації. 6 липня 1415 року в Констанці священника спалили разом з його працями. Страта Гуса викликала Гуситські війни 1419—1434 років.
Яке релігійне свято 6 липня
У цей день православні віряни вшановують пам’ять Агрипини Римської.
Вона народилась в Римі у 243 році, виховувалась у християнській вірі. За неї її стратили мечем за правління імператора Валеріана приблизно 257—262 року.
На початку XI століття мощі святої Агрипини перенесли до Константинополя.
День ангела 6 липня
Іменини в цей день святкують Агрипина, Антон, Артем, Герман, Федір, Святослав, Кузьма.
Які історичні події стались 6 липня
1253 — відбулася коронація Міндовга, першого та єдиного короля Литви .
1415 — на багатті спалений лідер чеських протестантів Ян Гус.
1439 — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви.
1483 — коронований король Англії Річард III.
1535 — за звинуваченням у державній зраді страчений англійський гуманіст, лорд-канцлер Томас Мор.
1785 — долар став національною валютою США.
1957 — на святі в передмісті Ліверпуля відбулась зустріч і знайомство 16-річного Джона Леннона та 15-річного Пола Маккартні.
1958 — урочисто відкрито Виставку досягнень народного господарства України (ВДНГ, нині — Національний експоцентр України).
Хто народився 6 липня
1755 — Джон Флаксман, британський художник, гравер і скульптор.
1832 — Максиміліан I, австрійський ерцгерцог, імператор Мексики (1864—1867).
1867 — Джо Кітон, американський комедійний актор.
1887 — Марк Шаґал, російсткий і французький художник-авангардист єврейського походження.
1923 — Войцех Ярузельський, генерал, голова уряду Польщі (1981—1989).
1935 — Тензин Гьяцо, 14-й Далай-Лама, духовний лідер Тибету, лауреат Нобелівської премії миру 1989 року.
1938 — Олег Базилевич, український футболіст і тренер.
1946 — Сильвестер Сталлоне, американський актор.
1946 — Джордж Вокер Буш, 43-й президент США.
1975 — 50 Cent, американський реп-виконавець.
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