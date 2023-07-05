6 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 6 липня

Сьогодні — Всесвітній день поцілунків.

В Україні та інших слов’янських країнах святкують ніч на Івана Купала.

У Малаві — День незалежності (від Великої Британії, 1964).

На Коморських Островах — День незалежності (від Франції, 1975).

У Литві — День державності.

На Кайманових островах — День Конституції.

Казахстан відзначає День столиці.

У Перу — День вчителя.

У Чехії сьогодні — День Яна Гуса, на честь чеського проповідника, філософа, ідеолога чеської Реформації. 6 липня 1415 року в Констанці священника спалили разом з його працями. Страта Гуса викликала Гуситські війни 1419—1434 років.

Яке релігійне свято 6 липня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять Агрипини Римської.

Вона народилась в Римі у 243 році, виховувалась у християнській вірі. За неї її стратили мечем за правління імператора Валеріана приблизно 257—262 року.

На початку XI століття мощі святої Агрипини перенесли до Константинополя.

День ангела 6 липня

Іменини в цей день святкують Агрипина, Антон, Артем, Герман, Федір, Святослав, Кузьма.

Які історичні події стались 6 липня

1253 — відбулася коронація Міндовга, першого та єдиного короля Литви .

1415 — на багатті спалений лідер чеських протестантів Ян Гус.

1439 — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви.

1483 — коронований король Англії Річард III.

1535 — за звинуваченням у державній зраді страчений англійський гуманіст, лорд-канцлер Томас Мор.

1785 — долар став національною валютою США.

1957 — на святі в передмісті Ліверпуля відбулась зустріч і знайомство 16-річного Джона Леннона та 15-річного Пола Маккартні.

1958 — урочисто відкрито Виставку досягнень народного господарства України (ВДНГ, нині — Національний експоцентр України).

Хто народився 6 липня

1755 — Джон Флаксман, британський художник, гравер і скульптор.

1832 — Максиміліан I, австрійський ерцгерцог, імператор Мексики (1864—1867).

1867 — Джо Кітон, американський комедійний актор.

1887 — Марк Шаґал, російсткий і французький художник-авангардист єврейського походження.

1923 — Войцех Ярузельський, генерал, голова уряду Польщі (1981—1989).

1935 — Тензин Гьяцо, 14-й Далай-Лама, духовний лідер Тибету, лауреат Нобелівської премії миру 1989 року.

1938 — Олег Базилевич, український футболіст і тренер.

1946 — Сильвестер Сталлоне, американський актор.

1946 — Джордж Вокер Буш, 43-й президент США.

1975 — 50 Cent, американський реп-виконавець.

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