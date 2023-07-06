Окупанти влучили у житловий будинок у Львові, є загиблі та поранені (фото, відео)

В ніч на 6 липня російська армія обстріляла Львів. Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури та є пряме влучання у житловий будинок.

Про це сьогодні вранці повідомив мер міста Андрій Садовий, очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Загинули щонайменше четверо людей, ще девʼятеро поранені, сімох людей вдалось врятувати. Під завалами ще можуть бути люди, пошукові роботи тривають.

У будинку зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах.

Андрій Садовий заявив, що ця атака — це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Зруйновано понад 50 помешкань.

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