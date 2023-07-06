Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 600 окупантів, шість танків та 21 безпілотник.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 6 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,

танків — 4068 (+6) од,

бойових броньованих машин — 7932 (+15) од,

артилерійських систем — 4310 (+22) од,

РСЗВ — 657 (+1) од,

засоби ППО — 404 (+9) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3635 (+21),

крилаті ракети — 1264 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6888 (+23) од,

спеціальна техніка — 605 (+7).

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