Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 600 окупантів, шість танків та 21 безпілотник.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 6 липня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,
- танків — 4068 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 7932 (+15) од,
- артилерійських систем — 4310 (+22) од,
- РСЗВ — 657 (+1) од,
- засоби ППО — 404 (+9) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3635 (+21),
- крилаті ракети — 1264 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6888 (+23) од,
- спеціальна техніка — 605 (+7).
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