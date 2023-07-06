Повінь – зміна системи

Menu
Close

Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 липня 2023 року

06.07.2023

За минулу добу українські військові знищили 600 окупантів, шість танків та 21 безпілотник.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 6 липня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків — 4068 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 7932 (+15) од,
  • артилерійських систем — 4310 (+22) од,
  • РСЗВ — 657 (+1) од,
  • засоби ППО — 404 (+9) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3635 (+21),
  • крилаті ракети — 1264 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6888 (+23) од,
  • спеціальна техніка — 605 (+7).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 