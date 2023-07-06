У Повітряних силах розповіли, якими ракетами окупанти обстріляли Львів

Львів атакували ракетами «Калібр». Пуски були з Чорного моря. ППО збила 7 із 10 ракет.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти влучили у житловий будинок у Львові, є загиблі та поранені. Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.