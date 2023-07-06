Може бути вибухівка: супутник зафіксував на даху четвертого енергоблоку ЗАЕС нові об’єкти

Супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, зафіксували на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС появу невідомих об’єктів

Про це повідомляє Радіо Свобода.

https://t.me/svoboda_radio/19054

Зазначається, що роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з’явилося на даху.

Водночас видання дослідило супутникові фото з IV енергоблоку ЗАЕС за останні півтора роки і пише, що подібних об’єктів не було видно на жодному знімку за цей час.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що також заміновано дах III енергоблоку.

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