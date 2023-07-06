Росія втрачає перевагу у важкій зброї на фронті в Україні — Bloomberg

Росія починає втрачати перевагу у важкій техніці на полі бою.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що з огляду на підрахунки втраченої або захопленої російської техніки, які на основі відкритих джерел провела розвідувальна група Oryx, танковий парк України зріс з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі. При цьому багато хто вважає таку оцінку консервативною.

Скоротився розрив і за артилерією та реактивними системами залпового вогню, хоч і з набагато меншим відривом.

Дані про танки, зокрема, збігаються з парламентськими свідченнями, даними у вівторок начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном, пишуть журналісти.

«Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але у найкращому разі може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і у кращому разі може виробляти 200 танків на рік», — заявив Радакін комітету з оборони законодавчих зборів.

У нещодавньому огляді пропаганди Chas News розвінчав нові російські фейки про контрнаступ та контрабанду зброї з України.

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