Загроза підриву Запорізької АЕС спадає, — Буданов

Загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції починає спадати. Заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов в інтерв’ю британському виданню The Times.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє FREEДОМ.
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Він не назвав подробиці такого висновку, проте зазначив, що зменшення загрози пов’язане із “публічними та непублічними діями у цій сфері”.
“І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово спадає”, — заявив Буданов.
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