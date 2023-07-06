У Міноборони презентували нову літню жіночу форму: що змінилось (фото)

У Міністерстві оборони презентували оновлену літню форму для військовослужбовиць. Її зробили більш підлаштованою під будову жіночого тіла.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зокрема, серед нововведень:

Куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині;

Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;

Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;

Завищена лінія талії в штанах з «тунельним» поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).

Військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації, розповіли, що білизна, яка входить до комплекту, є універсальною, має високу посадку, в її складі бавовна та еластан. Також білизна гарно тягнеться й тримає форму.

Заступник міністра оборони України Денис Шарапов відзначив, що над новою формою працювали фахівці оборонного відомства, а також виробники та волонтерські організації.

Нагадаємо, зараз у лавах ЗСУ близько 42 тис.жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передовій, де виконують бойові завдання.

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