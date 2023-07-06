Привітання з Днем кардіолога 2023: вірші та картинки

6 липня – Всесвітній день кардіолога. Це важливе професійне свято, а тому варто не забути подарувати теплі слова тим, хто лікує людські серця.
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Привітання з Днем кардіолога 2023
Вітаю зі Всесвітнім днем кардіолога! Бажаю, щоб ваші надії та мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення та стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання та розвитку. Будьте щасливі, здорові та успішні!
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Вітаю вас з Вашим професійним святом і дякую за здоров’я, яке ви даруєте оточуючим. У цей день бажаю Вам радості, щастя, великої любові і частинку того величезного здоров’я, яке Ви щедро віддаєте нам!
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Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023
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