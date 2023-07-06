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Привітання з Днем кардіолога 2023: вірші та картинки

06.07.2023

6 липня – Всесвітній день кардіолога. Це важливе професійне свято, а тому варто не забути подарувати теплі слова тим, хто лікує людські серця.

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Привітання з Днем кардіолога 2023

Вітаю зі Всесвітнім днем ​​кардіолога! Бажаю, щоб ваші надії та мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення та стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання та розвитку. Будьте щасливі, здорові та успішні!

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Вітаю вас з Вашим професійним святом і дякую за здоров’я, яке ви даруєте оточуючим. У цей день бажаю Вам радості, щастя, великої любові і частинку того величезного здоров’я, яке Ви щедро віддаєте нам!

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Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023Привітання з Днем кардіолога 2023

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