Литва надасть ЗСУ додаткові бронетранспортери

Литва продовжує свою активну підтримку України, оголошуючи про надання додаткового пакета військової допомоги. В рамках цього пакету Литва надасть Україні бронетехніку, а також боєприпаси, щоб зміцнити обороноздатність українських військ.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Читай також: Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС – головні правила

Один з ключових елементів цього пакету – 10 гусеничних бронетранспортерів M113. Ці бронетранспортери є надійною та випробуваною технікою, яка зможе забезпечити захист та мобільність українських військ на полі бою. Вони будуть використані для заміни пошкодженої техніки, а також будуть знаходитись у резерві для потенційного використання у майбутньому.

Пакет допомоги також включає 2,5 мільйона патронів до стрілецького озброєння, що дозволить українським військовим мати достатньо боєприпасів для проведення ефективних операцій. Крім того, надаються тисячі протитанкових боєприпасів для гранатометів, що збільшить протитанковий потенціал українських сил.

Ця ініціатива Литви свідчить про тісні дружні відносини між двома країнами та визначає їх спільний підхід до безпеки та стабільності в регіоні. Дана допомога доповнює інші зусилля союзників, які також надають підтримку Україні в цей складний час. Об’єднані зусилля партнерів сприятимуть підвищенню обороноздатності України та зміцненню миру і стабільності у регіоні в цілому.

Цей пакет військової допомоги від Литви підкреслює її готовність підтримувати Україну в її зусиллях зміцнити свою обороноздатність та забезпечити безпеку своїх громадян. Спільна робота між державами у сфері оборони та безпеки є важливим елементом у підтримці стабільності та розвитку демократичних цінностей у регіоні.