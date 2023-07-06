Зеленський заявив, що в росії посипалася вертикаль влади

Президент України Володимир Зеленський вважає, що саме зараз настав час, аби натиснути на путінський режим, ослаблений заколотом власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Про це президент України розповів у інтервʼю CNN.

Зеленський зазначив, що Україні від розвідки відомо про аналіз Кремлем ставлення росіян до Пригожина і «путчу».

За його словами, Кремль завжди прискіпливо аналізував громадську думку, хоч у більшості випадків правдива картина не публікується. Ми знаємо, що ставлення російських громадян до Пригожина та його заколоту теж аналізувалося, і розкол росії був зафіксований.

18 чи 19 регіонів росії конкретно підтримали дії Пригожина, 21 регіон підтримав Путіна. Ще була певна кількість регіонів, яка не знала, кого підтримати.

На думку Зеленського це чітке свідчення того, що його так звана «вертикаль влади» — посипалася.

І додав, що саме зараз, коли Путін такий слабкий і коли він допустив свою головну помилку — напав на Україну — світу потрібно тиснути на нього.

«Майже вся путінська армія — на території України; у своїй державі він вже не контролює ситуацію в регіонах, безпекову ситуацію. І тому «вагнерівці» так легко йшли Росією, бо не було кому їх зупинити», — зауважив президент.

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