Кількість потерпілих у Львові зросла до 37 осіб

Удар «Калібрами» по Львову забрав життя чотирьох осіб. Наймолодшій загиблій був лише 21 рік. Найстаршій загиблій — 95, жінка пережила Другу світову, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Після удару воєнних злочинців рф рятувальники продовжують розбирати завали, під ними ще можуть бути люди.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
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“Львів. За попередніми даними, загинуло четверо осіб, врятовано сімох осіб, постраждали 37, евакуйовано 64 особи”, — йдеться в повідомленні МВС України.
Як розповіли правоохоронці, на місці ворожого удару проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи трьох під’їздах зруйнованого будинку.
Медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували.
Руйнувань зазнали:
- понад 30 будинків;
- більше ніж 250 квартир;
- 10 гуртожитків;
- будинок дитини;
- два виші;
- санаторна школа.
Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання). Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей.
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