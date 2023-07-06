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Кількість потерпілих у Львові зросла до 37 осіб

06.07.2023

Удар «Калібрами» по Львову забрав життя чотирьох осіб. Наймолодшій загиблій був лише 21 рік. Найстаршій загиблій — 95, жінка пережила Другу світову, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Після удару воєнних злочинців рф рятувальники продовжують розбирати завали, під ними ще можуть бути люди.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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“Львів. За попередніми даними, загинуло четверо осіб, врятовано сімох осіб, постраждали 37, евакуйовано 64 особи”, — йдеться в повідомленні МВС України.

Як розповіли правоохоронці, на місці ворожого удару проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи трьох під’їздах зруйнованого будинку.

Медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували.

Руйнувань зазнали:

  • понад 30 будинків;
  • більше ніж 250 квартир;
  • 10 гуртожитків;
  • будинок дитини;
  • два виші;
  • санаторна школа.

Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання). Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей.

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