У Байдена прокоментували позицію США щодо членства України в НАТО

Сполучені Штати вважають, що двері НАТО для України відчинені, й рішення про це буде прийняте за згоди всіх країн-членів після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам Альянсу.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Ми дуже чітко заявили, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО»,- акцентувала представниця Білого дому.
При цьому вона нагадала, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі приймається між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.
«Тож, у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО й Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції»,- зауважила представниця речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Жан-П’єр зазначила, що не вдаватиметься до подробиць дипломатичних перемовин. Водночас вона нагадала висловлювання президента Байдена про те, що «Україні доведеться провести реформи, щоби відповідати таким самим стандартам, як і будь-якій іншій країні НАТО, перш ніж приєднатися (до Альянсу – ред.)».
“Президент США вважає, що Україна може це зробити”, – додала речниця адміністрації Байдена.
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