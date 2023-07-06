Терапевтичну книжку «Таємні історії маленьких і великих перемог» надрукують шрифтом Брайля

Терапевтичну книжку «Таємні історії маленьких і великих перемог» письменниці Тані Стус надрукують шрифтом Брайля.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Для видавництва #книголав це значущий проєкт, який об’єднав чимало небайдужих професіоналів. З ініціативи VPLYV FUND у межах проєкту “Книга Брайлем” та у партнерстві з благодійним фондом Kateryna Biloruska Foundation книгарнею “Закапелок” було зібрано 20 тисяч гривень під час “Книжкового Арсеналу” для друку 20 примірників книжки в універсальному дизайні (шрифт Брайля і звичайний плоский шрифт)», – розповіли у видавництві.
«Таємні історії маленьких і великих перемог» – це збірка оповідань, яка включає 10 казок із терапевтичним ефектом для дорослих і дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Казки стануть повсякденним інструментом допомоги для батьків із дітьми, які мають ознаки стресу, тривожності, або у кризових ситуаціях, пов’язаних із війною.
Для мільйонів незрячих людей шрифт Брайля є засобом спілкування, освіти та доступу до інформації. Це унікальний тактильний рельєфно-крапковий шрифт, в основі якого лежить комбінація шести крапок. За його допомогою незрячі можуть писати та читати.
Книги «Таємні історії маленьких і великих перемог», надруковані шрифтом Брайля, будуть передані у спеціалізовані навчальні заклади та бібліотеки.
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