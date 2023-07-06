Під час нічної атаки у Львові були зачинені щонайменше 10 укриттів — МВС

У Львові під час обстрілу у ніч на 6 липня частина укриттів були зачинені.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Зокрема правоохоронці отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у місті під час атаки.

«Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені… Винні мають бути притягнені до відповідальності», — написав Клименко.

Він додав, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом залишення в небезпеці.

Ракетна атака на Львів 6 липня

Нагадаємо, вночі 6 липня росіяни влучили у житловий будинок у Львові. Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення

Відомо про чотирьох загиблих, ще 34 людини зазнали поранення. У місті оголосили дводенну жалобу. Пошкоджені понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа.

У Повітряних силах уточнили, що Львів атакували «Калібрами». Сили ППО збили 7 із 10 ракет.

«Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей», — розповіли в ОВА.

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