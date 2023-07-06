«50 Canadian Fellows of Ukraine» — 50 історій канадців, що допомагають Україніпід час війни

Міжнародний благодійний фонд «UDoNation» розробив буклет «50 Canadian Fellows of Ukraine». У нього вміщено історії канадців, що допомагають українцям протягом війни, займаються волонтерством, зборами коштів, закупівлею зброї, ліків та речей першої необхідності. Буклет було створено на основі інтерв’ю з героями, які записувались раніше. Тепер їх може переглянути будь-хто охочий.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба фонду.

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З перших днів повномасштабної війни тисячі діаспорян й іноземців стали пліч-о-пліч з українцями, щоб протистояти ворогу. Вони щоденно, хоч і перебувають на відстані декількох тисяч кілометрів, допомагають і підтримують українців та українських захисників.

Благодійна організація «Міжнародний фонд “UDoNation”» ініціював проєкт «50

Canadian Fellows of Ukraine», аби розказати про цих людей та про їхні історії підтримки.

Мета проєкту — розповісти, як канадці та українська діаспора в Канаді підтримує Україну, хто ці люди, який їхній шлях, як війна повпливала на життя кожного з них. А найперше — висловити вдячність за небайдужість і стійкість.

Попри російську пропаганду, яка твердить, що світ втомився від війни, ми

демонструємо, що ситуація кардинально інша. Люди, які живуть у демократичному суспільстві, розуміють: тривалий опір України потребує потужної підтримки всього світу, згуртованості та самовідданості.

«У цій брошурі зібрані історії допомоги Україні та українцям з Канади. І кожна історія — унікальна, адже передає всі виклики й труднощі, які випали на волонтерську долю.

Та попри те, ми бачимо нестримне бажання допомогти й долучитися до боротьби. Зусилля цих людей часто залишаються непоміченими, але їхній внесок у справу — неоціненний. Кожен учасник відіграє вирішальну роль у підтримці українських військових і цивільних, починаючи від збору коштів — закінчуючи надсиланням медикаментів на передову.

Ці історії надихають нас на ще активнішу боротьбу, дають розуміння, що в цей

складний час українці не самі. Ми вдячні Вам за силу людської доброти та силу

людського духу. Зрештою, ця брошура є свідченням стійкості українського народу та непорушних зв’язків з діаспорою не лише в Канаді, а й в усьому світі», — каже Руслан Костецький, Директор БО «Міжнародного Благодійного Фонду “UDoNation”».

Участь у проєкті беруть волонтери, які підтримують Україну не лише від початку

повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, а й від початку російської агресії — з 2014-го, а також відомі представники дипломатичних місій та українських організацій за кордоном. З кожним із героїв було проведено інтерв’ю, яке можна повністю переглянути в соцмережах «UDoNation».

Проєкт «50 Canadian Fellows of Ukraine» реалізується вперше. Проте в планах —

масштабувати його на інші країни та спільно відбудувати Україну.

Для організації важливо, щоб усі покоління українців знали та пам’ятали, хто

маленькими зернятками допомагав Україні кувати таку бажану перемогу, своєю

жертовністю підтримував українців у найважчі часи боротьби.