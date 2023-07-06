У Києво-Печерській лаврі знайшли портрет російського імператора

Комісія Мінкульту знайшла в одному з приміщень Києво-Печерської лаври портрети російського імператора Миколи II та його дружини.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Лавра в користування УПЦ МП — це портрети російських імператорів, які, напевне, «охороняли» Монастир», — написав Ткаченко.

Він розповів, що комісія провела огляд території Нижньої лаври та опечатала три приміщення: 70 (Резиденція Митрополита Онуфрія), 69, 71.

УПЦ МП повністю ігнорували санітарні та протипожежні норми у цих приміщеннях.

Chas News розповідав історію протистояння за Києво-Печерську лавру та пояснював, чому виселили представників УПЦ МП.

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