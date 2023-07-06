Україна націоналізувала російський літак АН-140-100

Вищий антикорупційний суд передав у дохід України літак АН-140-100 підсанкційної російської компанії «Ростех».

Це вантажно-пасажирський літак, який коштує майже 150 млн грн, повідомили у СБУ.

До вторгнення літак передали держпідприємству «Антонов» для технічних налаштувань та випробувань. Потім повітряне судно мали повернути до росії.

Слідство встановило, що літак перебував на балансі московського «Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина», який входить до структури «Ростеха». Саме ця компанія постачає військові літаки для країни-агресорки.

Наразі СБУ розслідує дії очільників компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває.

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