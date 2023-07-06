Появу нових об’єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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Супутник зафіксував нові об’єкти на даху 4 енергоблоку ЗАЕС На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об’єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб, — говориться в повідомленні.

Повідомляється, що фото були зроблені 5 липня. Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з’явилося на даху. Водночас видання дослідило супутникові фото з IV енергоблоку ЗАЕС за останні півтора роки і пише, що подібних об’єктів не було видно на жодному знімку за цей час.

ЗАЕС вперше за чотири місяці підключили до резервної лінії електропередач 3 липня також стало відомо про те, що Запорізьку атомну станцію вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) знову підключили до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни і не є стійкою, — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.