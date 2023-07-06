Wizz Air оголосила нову програму лояльності – WIZZ Discount Club Light

Wizz Air оголосила WIZZ Discount Club Light, нову програму лояльности, яка пропонує клієнтам ексклюзивні знижки під час перельоту.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Читай також: Вмикай добре: медіасервіс MEGOGO представив оновлену креативну платформу

Програма WIZZ Discount Club Light, доступна як у застосунку Wizz Air, так і на вебсайті, пропонує низку пропозицій, зокрема спеціальні бортові купони та рекламні акції для WIZZ Café та WIZZ Boutique.

Клієнти можуть приєднатися до WIZZ Discount Club Light без сплати жодних зборів. Ті, хто вже мають стандартне або групове членство у WIZZ Discount Club, автоматично отримають пропозиції WIZZ Discount Club Light у межах свого членства.

Нова програма має на меті збільшити залученість клієнтів за допомогою унікальних пропозицій, як-от спеціальні знижки на парфумерію або напої. Пропозиції можуть відрізнятися на різних рейсах.

Жужа Трубек (Zsuzsa Trubek), менеджерка з корпоративних комунікацій Wizz Air, зазначала: “WIZZ Discount Club Light – це ще один спосіб, за допомогою якого наші клієнти можуть заощадити гроші, коли обирають літати з WIZZ. Ексклюзивні знижки дозволять кожному, хто подорожує з нами, значно заощадити на харчуванні та товарах під час перельоту. Ми раді запропонувати цю нову програму в межах нашої ультрабюджетної бізнес-моделі”.

Wizz Air продовжуватиме розширювати пропозиції, доступні через WIZZ Discount Club Light, включно зі знижками та купонами.