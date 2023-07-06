Без звільнення Криму не може бути Перемоги — Володимир Зеленський

В інтерв’ю для CNN Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість завершення війни без деокупації Криму, слабкість путіна, важливість вступу до НАТО та зброю, яка потрібна Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

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Зокрема, відповідаючи на запитання кореспондентки однієї з провідних телерадіокомпаній світу, чи можливий сценарій перемоги України без Криму, Володимир Зеленський відповів: «Це не перемога. Ми говорили ще до повномасштабного вторгнення: контактна лінія на Донбасі та окупований Крим — це питання часу, коли почнеться війна. Вона може бути будь-якою, або нашими кроками деокупації, або повномасштабним вторгненням російською федерацією, як це відбулося. Те, що вони планували нас знищити, — факт».

За його словами, він радіє з того, що в перемогу України вірить більша частина світу. Без Криму не може бути перемоги — переконаний Володимир Зеленський.