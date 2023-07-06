Окупанти збираються перевести четвертий енергоблок на ЗАЕС у стан «гарячого зупину» — Енергоатом

Псевдокерівник Запорізької АЕС віддав розпорядження про переведення у стан «гарячого зупину» четвертого енергоблоку.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Наразі у такому стані залишається лише пʼятий енергоблок, решта — «у холодному зупині». Окупанти свідомо не хочуть виводити його з «гарячого зупину».

«Враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже — при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо», — пояснюють в «Енергоатомі».

Так, у разі функціонування двох енергоблоків у стані «гарячого зупину» на станції з’являється реальна загроза настання аварійної ситуації.

Український оперативний персонал на станції не може повпливати на дії росіян через постійні загрози та залякування з боку окупантів.

Нагадаємо, супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, зафіксували на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС появу невідомих об’єктів. Це може бути вибухівка.

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